رسالة لمن يهمه الأمر.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة| فيديو

كشف اللواء سمير فرج تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة أجمع، معلقا: من الاجتماعات النادرة التي تعقد، ويتم على أعلى مستوى مع القادة.

قال سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الاجتماع المعلن رسالة موجهة إلى من يهمه الأمر في أي اتجاه، وقادة القوات المسلحة اليوم -في مثل هذه الاجتماعات- يبدأ الرئيس بتلاوة كلمته، ويبدأ مدير الاستخبارات العسكرية للحديث عن التهديدات التي تحيط بالدولة المصرية، ثم رئيس هيئة العمليات يكشف موقف التعامل مع تلك التهديدات.

واستكمل سمير فرج قائلا: الرئيس السيسي يبدأ الحديث عن تكتيكات التأمين للأربعة اتجاهات وكيفية التعامل معها سواء في ليبيا والسودان وغزة والبحر الأحمر.. مصر أكبر دولة متأثرة بالصراعات في البحر الأحمر.

وتابع سمير فرج: هناك قرارات تتخذ من هيئة العمليات ورئيس الأركان وقادة الأسلحة وتعرض على الرئيس، حول جاهزية القوات والتنسيق مع الجهات الدولية، ولم يحدث في تاريخ مصر أن الأربعة حدود لها مهددة خلال الـ100 عام الماضية.