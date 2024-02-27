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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. التخطيط العمراني تبدأ إجراءات إنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعاُ بمسؤولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لعرض قاعدة بيانات خاصة بالبنية الأساسية علي مستوي المحافظة، للاستعانة بها في إعداد المخططات الإستراتيجية.

حضر الاجتماع: الدكتور المهندس أحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الإسكان ، المهندس مجدي ربيع مدير المركز الإقليمي لتخطيط إقليم شمال الصعيد، المهندسة هدي عبد المنعم نائب مدير مركز إقليم شمال الصعيد ، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، ومسؤولى المرافق والقطاعات الحيوية والخدمية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

 

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وخلال الاجتماع تم استعراض قاعدة البيانات والأعمال التي تم تنفيذها في هذا الجانب  والمتعلقة بمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والمخلفات الصلبة ، ومراجعة تلك البيانات مع كل قطاع " على حدة" لتحقيق أقصى استفادة منها في كل المشروعات المقرر تنفيذها  وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

أكد السكرتير العام، أهمية هذه الخطوة التي يتم تنفيذها  بالتعاون بين  أجهزة المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لإنشاء قواعد بيانات مركزية  للمخطط الاستراتيجى للمحافظة، لتشمل كافة المرافق من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي والاتصالات والنقل والمرور وغيرها من المرافق، مع التأكيد على تدقيق وتحديث تلك البيانات لتكون داعمة لمتخذى القرار فى في وضع الخطط المستقبلية التى تتماشى  مع الاحتياجات والزيادة السكانية المحتملة.

 

الإدارة العامة القطا الكهرباء المركز الاقليمي المخططات الاستراتيجية رف الصحى ديوان عام المحافظة ديوان عام رؤية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر للتنمية رئيس الإدارة المركزية وزارة الاسكان ياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والصرف الصحى

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