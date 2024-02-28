بعد تصريحها الأخير عن الإنجاب.. 10 صور وضعت سمية الخشاب في مأزق|شاهد

تداولت بعض الصحف تصريح الفنانة سمية الخشاب، وقالت «عمري ما زعلت إني مش أم بالعكس، أنا بحس إن ربنا رحمني لأنها مسئولية كبيرة جدًا ووجع قلب وتربية الولاد دي صعبة أوي، وبعدين ناس كتير بتشتكي من ده وبيقولوا لما الولاد يكبروا خلاص مبيسألوش علينا، الحمدلله الذي عافاني».

وتحرص الفنانة سمية الخشاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

كما تفضّل سمية الخشاب، الظهور بشكل مختلف ومميز دائمًا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وإليكم صور سمية الخشاب

https://www.instagram.com/reel/Cvh4jortbUD/?igsh=NmN4a292NGdpd3ls