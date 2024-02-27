خبير استراتيجي: مصر جاهزة لكافة السيناريوهات لحماية أمنها القومي

قال اللواء طيار هشام الحلبى مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بالفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن هذا اللقاء بمثابة رسالة اطمئنان للداخل وردع للخارج، موضحا أن الدولة المصرية جاهزة لكافة السيناريوهات.



أشار إلى أن اللقاء شهد استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري، وكذا الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية وكل الدول الشقيقة والصديقة.

أوضح الحلبي أنه يوجد دراية مستمرة متأنية وعميقة لكافة المتغيرات الإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي المصري، وهذه المتابعة تتم على أعلى مستوى.



وتابع الدولة لديها ملفات هامة من ضمنها ملف غزة، ويجد مفاوضات جارية لوقف اطلاق، وحال عدم حدوثه فإننا جاهزون لكافة السيناريوهات.



وأردف أن الدولة المصرية مصرة على دعم الجانب الفلسطييني، حيث تم اسقاط أطنان من المساعدات اليوم على غزة، من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا معقبا:" المساعدات ستصل رغم أي شي".