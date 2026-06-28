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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برلماني: تقديم الدعم لرواد الأعمال يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إعلان وزير الاستثمار عزم الحكومة تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لرواد الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا ودعمًا للمشروعات الناشئة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.


و أوضح" مسعود" خلال تصريح لـ" صدى البلد" أن رواد الأعمال يمثلون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، لما يمتلكونه من أفكار مبتكرة تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.


وشدد عضو النواب على أن تقديم التسهيلات اللازمة لهم سيساعد على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات ناجحة وقادرة على الاستمرار.

 

دعم رواد الأعمال استثمار في المستقبل

 

كما أكد عضو النواب على أن دعم رواد الأعمال يعد استثمارًا في المستقبل، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا، ويعزز قدرة الشباب على المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.


جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بناء شركات ناشئة ضخمة تصل تقييماتها إلى مليارات الدولارات لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على سوق محلية واحدة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وربط رواد الأعمال بالأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتيح للشركات فرصًا أكبر للنمو والتوسع.


جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسئولين والمبتكرين ورواد الأعمال ومجتمع الأعمال.

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