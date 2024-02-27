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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا من الخليج ولا أفريقيا.. الدولة الإسلامية الموقعة اتفاقاً مع إسرائيل

إسرائيل
إسرائيل

قالت القناة الـ14 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وقعت اتفاقية لضم أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية.

ووفقا للقناة العبرية فقد التقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان جمشيد خوجاييف، وأقام الجانبان حفل توقيع.

وفي كلمته خلال الحفل، قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات: "إننا نعمل على تعزيز العلاقات مع أوزبكستان على خلفية المحاولات الرامية إلى تعطيل إيران"

وأضاف: أوزبكستان دولة مسلمة يبلغ عدد سكانها أكثر من 35 مليون نسمة وعلى مر السنين تفخر أوزبكستان بسكانها اليهود وتعتبرها مصدر قوة للبلاد، إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل أوزبكستان يحمل إمكانات كبيرة وفرصًا تجارية للشركات الإسرائيلية".

ومنظمة التجارة العالمية هي هيئة دولية مسؤولة عن تنظيم وإدارة قواعد التجارة الدولية وتضم حاليا 164 دولة كأعضاء.

والمؤتمر الوزاري للمنظمة هو حدث يعقد كل سنتين للمنتدى الأرفع في المنظمة والهيئة المخولة باتخاذ القرارات التي تلزم جميع الدول الأعضاء فيها.

وتجري الدول خلال المؤتمر مفاوضات حول قواعد تجارية جديدة حول مواضيع عديدة ومتنوعة، مثل التجارة عبر الإنترنت من خلال المنصات الرقمية، والتجارة في الزراعة، ودعم صيد الأسماك، وسلسلة من المواضيع الأخرى التي هناك حاجة إلى تنظيم القواعد الحالية واعتمادها.
ويعود تاريخ إقامة العلاقات الرسمية بين إسرائيل وأوزبكستان إلى عام 1992، حيثتم افتتاح السفارة الإسرائيلية في طشقند في مايو 1992.

ومنذ عام 2016 ظهرت رغبة إسرائيلية في توطيد العلاقات مع أوزبكستان ويبلغ عدد الجالية اليهودية في أوزبكستان ما بين 8000 إلى 10000 نسمة، وفقا لوسائل الإعلام العبرية.

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