عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: المواطن سيتمكن من استقلال القطار والمترو والأتوبيس الترددي بنفس التذكرة

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تهدف لاستكمال إصدار التذكرة الموحدة قريبًا.

وقال الوزير -في تصريحات صحفية سابقة- إن التذكرة الموحدة ستُمكّن المواطن من استقلال القطار من أسوان، ويصل للقاهرة ويركب المترو الخط الثالث ثم القطار الخفيف من محطة عدلي منصور أو ركوب الأتوبيس الترددي على الدائري بنفس التذكرة مثل جميع الدول المتقدمة في العالم.

التذكرة الموحّدة

وتعمل وزارة النقل، على تشغيل "التذكرة الموحّدة" لتمكّن المواطن من استخدام وسائل النقل بتذكرة واحدة.

وتأتي أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية

 

ويساهم المشروع  في توحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات.

 

ومن المفترض تنفيذ مشروع الكارت الموحد من خلال إنشاء منصة إلكترونية لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد، بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق (التنقل كخدمة).

 

وقالت وزارة النقل إنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع (خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائي الخفيف LRT – خطي المونوريل شرق وغرب النيل - الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية للنادي الزمالك

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

هبوط مستمر| الدولار يقترب من سعره في السوق الرسمي.. رقم غير متوقع

صندوق النقد الدولي يعلن عن حزمة تمويلية جديدة لـ مصر

ترشيحاتنا

التقديم خلال أيام.. 300 وظيفة بالشهر العقاري والتوثيق| تفاصيل 

غير مستقر.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

استنفار مقاتلات ألمانية بسبب رصد طائرة روسية قرب فنلندا

وزير النقل: المواطن سيتمكن من استقلال القطار والمترو والأتوبيس الترددي بنفس التذكرة

دموع الأهل في وداع الخواجة حسني الخناجري ضحية سرقة محله | فيديو

تصل إلى نصف مليون جنيه.. مفاجأة في سوق الذهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه فستان الزفاف.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة | شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين في حفلة شواء يثير الجدل عبر السوشيال ميديا|شاهد

بعد تصريحها الأخير عن الإنجاب.. 10 صور وضعت سمية الخشاب في مأزق|شاهد

بعد إزالة الحسنة.. صور هند عبد الحليم قبل وبعد عملية التجميل

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ