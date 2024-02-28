مقطع فيديو مرعب لسائق يصدم امرأة وابنتها بـ«سانت لويس» الأمريكية|شاهد

أثار مقطع فيديو مرعب تنحبس له الأنفاس الكثير من الجدل فقد وثق المقطع ما قام به سائق متهور ويدعى مونتي هندرسون (22 عامًا) وذلك لقيامه بقطع إشارة حمراء وسحق امرأة وهي لاتيتشا براسيروتبلغ من العمر42 وابنتها أليسا كوردوفا البالغة من العمر 21 عاماً وهما عائدتان من حفل موسيقي.



وقد تجاوز السائق الإشارة الحمراء وقام بصدم الجانب الأمامي لسيارة أخرى ليصدم اثنين من المارة وذلك بعد عودتهما من حفل موسيقي، وفقًا للشرطة.

وقد انتشر مقطع الفيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر السيارة وهي تسير بسرعة قياسية وذلك في مدينة أمريكية متجاوزة الإشارة الحمراء.

وتم اتهام الشاب بقتل الأم وابنتها، وذلك في وسط مدينة سانت لويس.. وتم اتهامه بتهمتين بالقتل غير العمد من الدرجة الأولى، وتهمتين بالقيام بارتكاب عمل إجرامي مسلح.