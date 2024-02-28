الكهرباء.. طلب عاجل من حسين لبيب لوزارة الشباب والرياضة

كشف الإعلامي أمير هشام عن طلب حسين لبيب رئيس الزمالك لوزارة الشباب والرياضة بالتدخل لجدولة مستحقات وزارة الكهرباء.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: حسين لبيب رئيس الزمالك طالب وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لجدولة مستحقات وزارة الكهرباء بعد التهديد بقطعها عن النادي والدكتور أشرف صبحي يطلب خطاب رسمي من النادي للتناقش مع وزارة الكهرباء.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات استشفائيه خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت في نهاية مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.