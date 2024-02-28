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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطلقت في البحر الأحمر.. أمريكا تسقط 5 طائرات مسيرة حوثية

هجمات الحوثيين
هجمات الحوثيين

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن إسقاط 5 طائرات من دون طيار مدعومة من إيران تابعة للحوثيين في اتجاه واحد في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها، أنه تم إسقاط 5 طائرات مسيرة أُطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت أن الطائرات المسيرة الحوثية كانت تُشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.

ولفتت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

الجيش الأمريكي طائرات من دون طيار ايران الحوثيون اليمن

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