الاحتلال يخرق الاتفاقات والقوانين بإعادة اعتقال أسير محرر

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال أعادت خرقها الاتفاقات بإعادة اعتقال أسير سبق تحريره في صفقة تبادل الأسرى قبل أشهر.



وقامت قوات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر مجدي القبيسي من بلدة عبوين شمال غرب رام الله بعدما أنه أمضى 19 عاماً متواصلة في السجون.

يأتي ذلك فيما أكد مسئول في كيان الاحتلال الصهيوني بعدم وجود اتفاق حقيقي لوقف الحرب على غزة إلى الآن رغم المفاوضات المكثفة من قبل مصر وأطراف أخرى في القاهرة وباريس والدوحة.



ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله بأنه "لا يوجد اتفاق في الوقت الحالي ولا أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق ".

