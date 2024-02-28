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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق تحت مجهر الأهلي الموسم المقبل| تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، خبراً جديدا عن صفقة الأهلي للموسم المقبل.

 

وقال خلال برنامجه: “أسامة فيصل قريباً بالأهلي، اللاعب يتلقى متابعة جيدة من النادي”. 

 

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على بلدية المحلة بخمسة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

وتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن قدم له يانج أفريكانز هدية له بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة، السبت، ليتأهل الفريقان للدور المقبل ويعتبر لقائهم الأخير لتحديد أول وثاني المجموعة الرابعة.

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