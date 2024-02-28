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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بجاكت فضي.. رضوي الشربيني تتألق في أحداث ظهور

صدى البلد

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت رضوي في الصور بإطلالة شتوية متميزة ،مرتدية جاكت فضي لامع.

تألقت الإعلامية رضوى الشربيني خلال ظهورها ببرنامج هي وبس بإطلالة كاجول مثيرة للجدل مع ملامح مختلفة.

وظهرت رضوى بجاكت كاجول بتصميم غريب بألوان مختلفة من كل جزء؛ حيث تختلف ألوان الأكمام عن لون الجاكت والجيوب.

ومن الناحية الجمالية ارتدت رضوي الشربيني باروكة غيرت شكلها تماما وكانت أثارت رضوي الجدل بعد اعتقاد البعض قص شعرها .

 

 

وعلقت رضوى على الصورة مش كل حاجة نسمعها نصدقها.. الأفعال أهم من الكلام.

 

 

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