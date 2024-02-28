زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على تيك توك تتحدث فيه زوجة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع المعروفة بـ"فتاة الشروق".

وتحدثت زوجة المتهم خلال الفيديو عن كواليس جديدة حول الواقعة.

تصريحات زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع

قالت زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع خلال الفيديو إن زوجها يعمل كسائق أوبر منذ 6 سنوات، ولم تأتِ أية شكوى حياله قط.

وأضافت أنه روى لها تفاصيل الواقعة في نفس اليوم، مشيرة إلى أنه بعد ركوب الفتاة مع زوجها في السيارة الأوبر بفترة، شعُر زوجها بوجود رائحة دُخان في السيارة، فقرر أن "يرش" برفان على ملابسه فقط، فوجد الفتاة تقفز من السيارة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.