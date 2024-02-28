عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  مقطع فيديو على تيك توك تتحدث فيه زوجة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع المعروفة بـ"فتاة الشروق".

وتحدثت زوجة المتهم خلال الفيديو عن كواليس جديدة حول الواقعة.

تصريحات زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع

قالت زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع خلال الفيديو إن زوجها يعمل كسائق أوبر منذ 6 سنوات، ولم تأتِ أية شكوى حياله قط. 

وأضافت أنه روى لها تفاصيل الواقعة في نفس اليوم، مشيرة إلى أنه بعد ركوب الفتاة مع زوجها في السيارة الأوبر بفترة، شعُر زوجها بوجود رائحة دُخان في السيارة، فقرر أن "يرش" برفان على ملابسه فقط، فوجد الفتاة تقفز من السيارة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

موضوعات متعلقة

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

كنز البحر الكاريبي.. كولومبية تعلن عن رحلة لسفينة خوسيه الغارقة منذ 1708

التدريب الأقرب لقلبي وأحترم الأهلي..ماذا قال ميدو عن القلعة الحمراء والخلافات مع الزمالك ؟

اغتنموها .. أحب الأعمال في ليلة النصف من شعبان

ترشيحاتنا

"فلوس رأس الحكمة وصلت"| أول تعليق من السيسي عن الصفقة الكبرى.. ويعلن: “10 مليارات جنيه لذوي الإعاقة”

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

صحيفة عبرية تكشف عن صعوبات مفاوضات صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

استقرار أسعار الذهب عالميا وترقب لبيانات التضخم

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالسلام الوطني.. انتهاء احتفالية قادرون باختلاف ومغادرة الرئيس السيسي|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

اسفة حضرتك ليك هيبة.. رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ