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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها الأهلية وحياة كريمة تطلقان قافلة توعوية في قرية الزعفرانة بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية قافلة توعوية متكاملة في قرية الزعفرانة، وذلك تحقيقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتقديم الخدمات المتكاملة لسكان المحافظة، تأتي هذه القافلة ضمن المبادرة الرئاسية "أنت الحياة"، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.

 

بإشراف اللواء ممدوح، تم تنفيذ القافلة في مدرسة الزعفرانة للتعليم الأساسي، حيث شملت مجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية المجانية. تضمنت الخدمات الطبية توقيع الكشوفات الطبية لسكان القرية، إضافة إلى صرف العلاج بشكل مجاني، فيما قدمت الجهات المشاركة ورش عمل في مختلف المجالات.

 

تم التنسيق مع الإدارة الصحية، وقصر الثقافة والشباب والرياضة، والإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والمجلس القومي للأمومة والطفولة لتعزيز نجاح فعاليات القافلة.

 

وفي سياق الدعم المستمر، نظم قصر الثقافة ورش عمل فنية لتطوير مهارات السكان في الحرف اليدوية والفنون التشكيلية، بينما قام المجلس القومي للمرأة بتقديم عروض فنية خاصة للأطفال.

 

رئيس المدينة أشاد بدور كافة الجهات المشاركة في تقديم الدعم الكامل لنجاح القافلة، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة لخدمة المجتمع.

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