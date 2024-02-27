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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات الفوج الثالث من معسكر "يالا كامب" الرياضي بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 يواصل الفوج الثالث من معسكر "يالا كامب" الرياضي نجاحه ونشاطه في منطقة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف مباشر من السيد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وذلك بتوجيهات من الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

 

 

انطلق المعسكر يوم الجمعة من منطقة الشلاتين، مرورًا بمحمية جبل علبة بمدينة أبو رماد، وصولاً إلى محمية القلعان، حيث توجه المشاركون إلى شاطئ حنكوراب للاستمتاع بالسباحة والسنوركنج، وذلك ضمن برنامج مكثف مصمم لتعزيز اللياقة البدنية وتطوير المهارات الرياضية لدى الشباب.

 

 

استمر المعسكر خلال الفترة من 23 فبراير إلى 26 فبراير 2024م، شهد مشاركة كبيرة من الشباب المهتمين بالنشاطات الرياضية. وتضمن البرنامج العديد من الأنشطة المتنوعة، بما في ذلك التدريبات الرياضية الشاقة، وورش العمل، والمسابقات الرياضية المثيرة، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والتعليمية لإثراء تجربة المشاركين.

 

 

تم توفير مدربين محترفين ومؤهلين لتوجيه ومساعدة المشاركين في رحلتهم الرياضية، حيث قدموا توجيهات قيمة ونصائح لتشجيع الانضباط والتعاون والتفاني في التدريبات والأنشطة الرياضية.

 

 

 

تعد مبادرة "يالا كامب" الرياضية فرصة قيمة للشباب للانخراط في أنشطة رياضية ممتعة وتنشيطية، وتوفر بيئة صحية وآمنة لتعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الرياضية، وبناء الروح الرياضية والتعاونية.

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