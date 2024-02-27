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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاء دوري لرئيس حي شمال بالغردقة يسهم في تلبية طلبات المواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد اللواء أحمد مهدى، رئيس حي شمال بالغردقة، اليوم لقاءً دوريًا لخدمة المواطنين، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، بتعزيز التواصل المباشر مع المجتمع وتلبية احتياجاته.

التواصل المباشر لتحقيق الرضا الشامل

 

ترأس اللواء أحمد مهدى اللقاء الأسبوعي بحضور مديري الإدارات المختصة، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة مجموعة من طلبات المواطنين المتنوعة. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تلبية هذه الطلبات والعمل على حلها في إطار القانون والمسؤولية المجتمعية.

تحقيق الأهداف بالتعاون والتنسيق

 

تم التأكيد في اللقاء على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم، بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الرضا الشامل للمجتمع.

التزام بالمواعيد وتيسير الإجراءات

 

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد مهدى إلى أنه تقرر عقد لقاء المواطنين بشكل دوري كل يوم اثنين من كل أسبوع، مع إمكانية تقديم الطلبات مسبقًا لإدارة خدمة المواطنين، بهدف تسهيل الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين بكل فعالية وفعالية.

تحسين الخدمات وتقديم المساعدة

 

وفي ختام اللقاء، أكد اللواء أحمد مهدى على استعداد الحي لتقديم الدعم والمساعدة لكل مواطن يحتاج إلى خدمة أو يواجه أي مشكلة، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يعد أولوية قصوى للإدارة.

- لقاء دوري رئيس حي شمال خدمة المواطنين تلبية الاحتياجات الغردقة

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