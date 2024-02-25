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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق احتفالات ليلة النصف من شعبان في مدينة القصير بجنوب البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

انطلقت مساء اليوم في مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، احتفالات رائعة بمناسبة ليلة النصف من شعبان، حيث شهدت شوارع المدينة حضوراً جماهيرياً هائلاً من الأهالي والزوار الذين توافدوا للاحتفال بهذه المناسبة الدينية المميزة.

وقد انطلقت المسيرة الاحتفالية وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، حيث تجمع الآلاف من المواطنين من كبار وصغار، وجميع أفراد الأسر، ليتبعوا جولة الجمال المزينة بألوان السعادة والبهجة، والتي قادتهم في جولة ممتعة ومفعمة بالحماس والروح الدينية.

وفي تصريحات خاصة للصحافة، أعرب أحد أهالي القصير القدامى، السيد شعبان عيد، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالات التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تراث المدينة، مشيراً إلى أهمية الاحتفال بليلة النصف من شعبان وحرصهم الدائم على المشاركة فيها كل عام.

ومن جانبه، أوضح الباحث التاريخي في مدينة القصير، السيد وصفي تمير، أن هذه الاحتفالات تعكس الروح التراثية العميقة في المدينة، مشيراً إلى أنها تمتاز بالطقوس الخاصة والتي يحرص أهل القصير على الاحتفاظ بها عبر الأجيال.

وتجسدت طقوس الاحتفال بليلة النصف من شعبان في جولة المحمل والهودج التي تجوب شوارع المدينة، وزيارة أضرحة الأولياء الصالحين، حيث يقدم الأهالي الهدايا والتبرك بالمواقع الدينية المقدسة.

ويعتبر الاحتفال بليلة النصف من شعبان في مدينة القصير من الفعاليات التراثية الهامة التي تعكس التراث الإسلامي والثقافي للمنطقة، وتجسد التلاحم والترابط الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

 

البحر الأحمر احتفالات ليلة النصف من شعبان مدينة القصير الاحتفال بليلة النصف من شعبان جنوب محافظة البحر الأحمر

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