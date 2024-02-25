تحرير 14 مخالفة المطاعم والكافيهات في حملة تفتيشية بالغردقة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة تفتيشية على عدد من المطاعم والكافيهات في حي جنوب في إطار جهود الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات وسلامة المواطنين.

تمت هذه الحملة بهدف الرصد والتأكد من تطبيق الأسعار المناسبة وصلاحية السلع المعروضة للبيع، إضافةً إلى ضمان التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة الزبائن.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 7 محاضر لعدم الامتثال للاشتراطات الصحية، و7 محاضر لعدم حيازة شهادات صحية صالحة، بالإضافة إلى إصدار عدد من التنبيهات بسبب عدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

تم خلال الحملة أيضًا إتلاف حوالي 40 كيلوغرامًا من مختلف أنواع الأطعمة بسبب تدهور خصائصها الطبيعية.

تم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمجالات الصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والطب البيطري وتراخيص المحلات، تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام السلطات المحلية بضمان الامتثال للقوانين واللوائح الخاصة بالصحة العامة وسلامة المواطنين، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية في جميع المنشآت التجارية.