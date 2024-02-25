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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال ورشتين من برنامج دوي لتمكين الفتيات في مركز شباب مرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، فعاليات ورشتين من برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بمركز شباب مرسى علم. يهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكين الفتيات وتعزيز دورهن في تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز قدراتهن القيادية والمهنية.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الشباب وتمكينهم، حيث يعد تمكين الفتيات أحد أهم الركائز لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. ويهدف البرنامج إلى تنمية الأسرة المصرية وتعزيز قيم العدالة والمساواة بين الجنسين.

يشمل تنفيذ البرنامج عقد 40 حواراً مجتمعياً، حيث يشارك 30 مشاركاً في كل حوار، لمدة يومين متتاليين. وتتنوع فعاليات الورش بين النقاشات والتدريبات العملية التي تهدف إلى تطوير مهارات الفتيات في مختلف المجالات، بما في ذلك القيادة وريادة الأعمال وتعزيز الوعي المجتمعي.

يتم تنظيم الورش بالتعاون مع أعضاء برلمان الطلائع والشباب، حيث يقدمون الدعم والإرشاد للمشاركات، ويشجعونهن على المشاركة الفعالة في الحوارات والأنشطة المختلفة. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز دور الفتيات في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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