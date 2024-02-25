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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغردقة: تسريع وتيرة التطوير والمشروعات الحيوية لراحة المواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، عددًا من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها في المدينة، حيث بدأ جولته بمتابعة أحدث المستجدات في منطقة الملاعب والمنتزهات بالشيخ الشحات، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من المشاريع التي تنفذ بالتعاون مع المجتمع المحلي. وتم خلال الجولة متابعة أعمال تطوير الميدان الرئيسي أمام المطار.

وانتقل رئيس المدينة لزيارة ميدان المحمدي، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة المحمدي، واطلع على الانتهاء من أعمال إعادة إنشاء جزء من سور كورنيش فلفلة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين المناظر الطبيعية وتجميل المناطق السياحية بالمدينة.

وفي نهاية جولته، قام اللواء ياسر حماية بزيارة منطقة الأشلاق خلف القسم القديم، حيث تم التركيز على أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة، بما في ذلك توسيع الشوارع وفتح الطرق المغلقة، مع التأكيد على ضرورة البدء السريع في أعمال الرصف لتحسين البنية التحتية وراحة المواطنين.

تأتي هذه الجولة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية لتعزيز التنمية الشاملة في مدينة الغردقة وتحقيق مستويات جديدة من الرفاهية والرقي لسكانها وزوارها.

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