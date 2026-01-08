إنطلاق أولى فعاليات الورش التدريبية للدورة الـ 16من مهرجان المسرح العربى بأسوان

انطلقت أولى فعاليات الورش التدريبية التى تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان على مسرح فوزى فوزى بمدينة أسوان وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 16 من مهرجان المسرح العربى الذى تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

ويأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وقد أقيمت ورشة الإخراج المسرحى التى قدمها المخرج إسلام إمام بمشاركة عدد من مخرجى المسرح من محافظة أسوان ، وتناول خلالها أساسيات الإخراج المسرحى ، ومفردات العمل الفنى ، وأدوات المخرج ، إلى جانب عناصر العرض المسرحى المختلفة مثل الديكور ، والأزياء ، والموسيقى ، والإضاءة ، مع التأكيد على دور كل عنصر فى بناء الرؤية الإخراجية المتكاملة .

أنشطة ثقافية

وفى سياق متصل تم إقامة ورشة التمثيل التى قدمها الدكتور علاء قوقة بحضور عدد من الممثلين من محافظة أسوان حيث تناول خلالها أدوات الممثل ، والتى تشمل الأدوات الحركية ، والصوتية ، والوجدانية ، والعقلية ، إلى جانب الحديث عن مفهوم الأداء الحرفى فى التمثيل المسرحى .

كما إستمع الدكتور علاء قوقة إلى تجارب المشاركين فى مجال المسرح والتمثيل ، قبل أن يبدأ فى تقديم تدريبات عملية ركزت على الأداء الحركى والذهنى بهدف تنمية قدرات الممثل وصقل أدواته التعبيرية .

وتأتى هذه الورش فى إطار حرص مهرجان المسرح العربى على دعم الحركة المسرحية بالمحافظات ، وتنمية مهارات الممارسين المسرحيين ، وخلق مساحات للتفاعل والتبادل الفنى بين المشاركين ، وتقام الورشة تحت إشراف محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافى ، ويوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان .