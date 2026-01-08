قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
روسيا :أي وحدات عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الأكشاك العشوائية بمنطقة السيل

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة حملة مكبرة لإزالة الأكشاك والمحال العشوائية المخالفة الواقعة بمحيط نقطة العبور بالسيل.

وذلك بمشاركة الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، والعاملين والفنيين ورؤساء الأحياء ونواب رئيس المدينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان مدعمين بالمعدات الثقيلة من اللوادر والسيارات ، وهو ما سينعكس بالإيجاب لتحقيق السيولة اللازمة لحركة المشاة ويساهم فى تسهيل إنتقال المواطنين بين الجانبين الشرقى والغربى لخطوط السكك الحديدية ، مع التأكيد على غلق هذه النقطة فور الإنتهاء من إنشاء الكوبرى الجديد .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة الإستجابة لمطالب ومناشدات المواطنين بمنطقة السيل الجديد ، والتوجيه بإعادة فتح إحدى نقاط العبور المؤقتة على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل القديم وذلك لحين الإنتهاء من تنفيذ كوبرى مشاة دائم يخدم أهالى المنطقة .

إزالة الإشغالات

وأكد المحافظ على أنه خلال أيام قليلة سيتم وضع حجر الأساس لكوبرى المشاة الجديد بمزلقان كيما بتمويل ودعم من شركة كيما للأسمدة ، على أن يعقبه قريباً وضع حجر الأساس لكوبرى آخر للمشاة بمنطقة السيل حيث أن هذه الكبارى سيتم تنفيذهما وفق أعلى المواصفات الفنية ، وبتصميمات متوافقة مع الهوية البصرية لمحافظة أسوان .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الكوبريين سيتم تزويدهما بمصاعد كهربائية لتيسير الحركة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يحقق أعلى درجات الأمان والراحة للمواطنين ، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات العاجلة تأتى فى إطار الحرص الكامل على الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم من أى حوادث مستقبلية ، والحد من مخاطر عبور السكك الحديدية ، فضلاً عن تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المشاة بالشكل المطلوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

المزيد

