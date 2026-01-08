محافظ أسوان يلتقى بممثلى أهالى منطقة الكرور

وسط أجواء من المصارحة والشفافية الكاملة ، إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعدد من ممثلى أهالى منطقة الكرور .

والذين قدموا شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان لإهتمامه الشخصى بوضع الحلول الجذرية للتغلب على أكبر التحديات المتمثلة فى المشاكل العديدة التى تظهر نتيجة لحدوث الكسورات والطفح المتكرر بخط الطرد الخاص بمحطة رقم ( 11 ) للصرف الصحى ، والذى تم إنشاؤه فى عام 2010 بتصميمات غير دقيقة مما نجم عنه ظهور العيوب الفنية منذ عام 2014 .

مؤكدين على تقديرهم وإحترامهم للتعامل الفورى مع هذه المشاكل من المحافظ ومعاونية من الأجهزة التنفيذية لتخفيف المعاناة التى يتعرضوا لها بحلول واقعية ، وخاصة أنه لأول مرة يتم التدخل بإيجابية وتفاعل مباشر .

حيث وجه المحافظ بقيام لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ورئيس المدينة لحصر التلفيات التى تعرضت لها بعض المنازل نتيجة الكسر المفاجئ الأخير بخط الطرد بمنطقة الكشاشاب ، وهو ما أثمر عن موافقة محافظ أسوان على صرف تعويضات فورية بواقع 50 ألف جنيه لحالتين لكل واحدة منها مبلغ 25 ألف جنيه ، و 45 ألف جنيه لـ 9 حالات أخرى بواقع 5 ألاف جنيه لكل منهم .

وأثناء اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد .

جهود متنوعة

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه منذ تولى مسئولية المحافظة أخذ على عاتقه القيام بتنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة بطرق علمية ومدروسة لمواجهة المشاكل المتراكمة منذ سنوات ، ولتكون حلول ملموسة على أرض الواقع ، ومن بينها مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الكرور حيث تم تسخير كافة الإمكانيات بالتنسيق مع المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الوزير .

حيث تم تخصيص أرض المشتل الجديدة لإنشاء محطة رقم ( 12 ) لرفع الصرف الصحى على مساحة تصل لنحو 1000 متر مسطح ، لتكون بمثابة حل جذرى ونهائى لمشكلة الطفح والكسورات المتكررة بخط الطرد القديم ، وتم توفير الإعتمادات المالية بتكلفة تقديرية تصل لحوالى 200 مليون جنيه ، وتم تنفيذ الجسات ، وطرح المشروع ، وسيتم خلال أيام فتح المظاريف للبت الفنى والمالى لإختيار الشركة التى سيتم الترسية عليها لتنفيذ هذا المشروع الحيوى ، ويتم وضع برنامج زمنى مكثف لسرعة الإنتهاء منه .

ولفت بأنه بالتوازى مع ذلك تم التنسيق مع المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى لتركيب مطرقة مائية بطاقة أكبر خلال أيام قليلة تساعد على الضخ الجيد للتهوية بمحطة الكرور رقم ( 11 ) ، وفى نفس الوقت سيتم تركيب خط موازى فى نفس مسار الخط القديم بقطر 400 مللى خلال مدة تنفيذ تصل إلى شهر ونصف من بدء الأعمال بتهدئة وقوة أفضل ليمتد من المحطة وحتى مطبق الشرطة العسكرية لتلافى حدوث الكسورات مرة أخرى بشكل متكرر .

وخلال اللقاء حرص محافظ أسوان أيضاً على الإستماع لأى مطالب أو إحتياجات تخص أهالى منطقة الكرور ، ومن بينها تكليفه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمراجعة الكاملة لشبكة مياه الشرب ، مع تركيب محابس غسيل وغلق ، وكذا قيام لجنة متخصصة للإصحاح البيئى للتغلب على مشكلة االمياه الجوفية وتقليل منسوبها بالمنطقة بحلول علمية وفنية وهندسية ، بالإضافة إلى تعديل مناسيب بعض خطوط الإنحدار للصرف الصحى ، والإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة المسيتود ، والذى كان متوقفاً منذ عام 2009 .

وأكد على أهمية نقل هذه الحلول والرسائل والإجراءات التى إتخذتها المحافظة لأهلنا بالكرور لتعريفهم بما يتم بذله من جهود ستنعكس بالإيجاب لصالحهم ، وأن مكتب المحافظ مفتوح أمام أهالى أسوان لعرض مطالبهم وإحتياجاتهم لسرعة التدخل ووضع الحلول العاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، ومن خلال التعاون مع الوزارات والجهات المختصة .