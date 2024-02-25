تنفيذ فعاليات دورات الإسعافات الأولية بمركز شباب مبارك بالقصير

واصلت الإدارة العامة لتنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر (أندية التطوع ) تنفيذ دورات الإسعافات الأولية في مركز شباب مبارك بالقصير، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، بمشاركة نشطة من قبل الشباب الذين شاركوا في التدريب العملي بإشراف المدرب أحمد محمد عبد الباسط رئيس لجنه الإغاثة بالهلال الأحمر.

تهدف هذه الدورات إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ والحوادث، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي الصحي والمساهمة في الرفع من مستوى الاستجابة السريعة في المجتمع.

تضمنت الدورة مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك تقديم الإسعافات الأولية للإصابات الشائعة مثل الجروح والكسور والحروق، وكذلك الإسعافات الأولية للحالات الطارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.