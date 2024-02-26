رئيس مدينة الغردقة يكلف بمتابعة أعمال الرصف في طريق الأحياء

كلف اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة بالغردقة، اليوم قسم المشروعات بالمدينة بمتابعة والإشراف على أعمال الرصف التي تجري حالياً في طريق الأحياء.، تحت إطار الجهود المستمرة لتحسين بنية الطرق وتجميل المدينة، وتعزيز البنية التحتية.

وأكد حماية على ضرورة سرعة الانتهاء من هذه الأعمال، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المحددة، بهدف توفير طرق آمنة ومريحة للمواطنين، ورفع جاذبية المنطقة الحضرية. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من خطة التنمية المستدامة للمدينة.

يعكس هذا التدبير التزام السلطات المحلية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة حضرية تتسم بالراحة والسلامة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية السكان.