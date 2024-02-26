مساجد البحر الأحمر تستعد لشهر رمضان بحملات تنظيف مكبرة

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن استعدادات مساجد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال إطلاق حملة لتنظيف شامل وإعمار بيوت الله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ أحمد السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتأهيل المساجد وتجهيزها لاستقبال شهر الصيام، مشيرًا إلى أنها ستستمر على مدار شهر رمضان المبارك. وتشمل الحملة عدة مراحل منها: النظافة الدورية للمساجد، وتنظيف أسطحها وإصلاح مزاريب تصريف مياه الأمطار.

وأشار السباعي إلى أنه تم تكليف مديري الإدارات الفرعية والمفتشين بالمشاركة الفعَّالة في تنفيذ الحملة، بهدف حماية وصيانة بيوت الله والحفاظ على نظافتها وتأهيلها لاستقبال المصلين في شهر الخير والبركة. وأكد أن الحفاظ على النظافة يعد مطلبًا شرعيًا، وأن المساجد يجب أن تكون مثالًا للنظافة والجمال، حيث تعتبر عنوانًا للروحانية والتقوى.