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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات شمال مدينة الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال، بمتابعة عن كثب لأعمال استكمال عملية التطوير في منطقة بلوكات فاطمة الزهراء بشمال الأحياء، في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الحضرية بمدينة الغردقة،.

 

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة، وتهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والشوارع في المنطقة.

 

وقد شملت أعمال التطوير إزالة جميع المخالفات التي تعوق عملية التطوير، مثل السلالم والبلكونات والأسوار والأرصفة المخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ فتح الشوارع المغلقة لتسهيل حركة المرور ورفع كفاءة الشوارع.

 

وأوضح اللواء أحمد مهدي أن هذه الجهود تأتي ضمن الطفرة التي تشهدها مدينة الغردقة في مجال تطوير وتحسين البنية التحتية، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحسين الصورة البصرية للمدينة.

 

وأشار إلى أن هناك خطة شاملة للارتقاء بالطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي والحضاري لمدينة الغردقة بأكملها، وتعزيز جاذبيتها للسكان المحليين والزوار على حد سواء.

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