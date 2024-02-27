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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قسم المسالك البولية بكلية طب قنا ينظم مؤتمره السنوي بالغردقة.. مارس المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستضيف مدينة الغردقة المؤتمر السنوى لقسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة جنوب الوادى بقنا، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء من مختلف الجامعات المصرية.

 وصرح الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب جامعة جنوب الوادي ، بان كلية الطب بصدد إقامة هذا المؤتمر السنوي الرابع من أجل تبادل الخبرات بين شباب الأطباء لمواكبة كل ما هو جديد في جراحة المسالك البولية كما تقام ورشة عمل لإجراء عمليات تفتيت حصوات الكلى والحالب بالليزر للأطفال باستخدام أحدث مناظير الكلي ومناظير الحالب المرنة وإصلاح العيوب الخلقية للأطفال كالحليل السفلي والخصية المعلقة.

وأضاف الدكتور جمال عبدالحميد رئيس المسالك البولية بكلية طب جامعة جنوب الوادي، أن قسم جراحة المسالك طب جنوب الوادي ينظم المؤتمر السنوي الرابع لقسم الجراحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية تحت رعاية  الدكتور أحمد العكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية ،والدكتور عاطف فتحي ،والدكتور عمر الصغير سكرتيري عام المؤتمر وذلك في  4 مارس المقبل.

وأوضح الدكتور عمر الصغير سكرتير المؤتمر أنه سوف يقام المؤتمر العلمي في الفترة من 6الي 9 مارس المقبل لعام 2024 م بمدينة الغردقة في فندق ديزرت روز بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء من مختلف الجامعات المصرية.

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