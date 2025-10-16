قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ريتا حايك: توقيت حملي مثالي وهذه أمنيتي لمولودي الثاني

الفنانة اللبنانية ريتا حايك
أوركيد سامي

تحدثت الفنانة اللبنانية ريتا حايك عن تفاصيل مشاركتها في عرضها المسرحي الجديد Filomela وكيفية التوفيق بين متطلبات العمل الفني ومسؤوليات الحمل، مؤكدة أن عناصر كثيرة في حياتها منحتها القوة وإرادة البقاء علي الساحة الفنية.

تفاصيل مسرحية ريتا حايك الجديدة

قالت ريتا حايك في لقاء تلفزيوني ، إنها عندما بدأت البروفات الخاصة بعروض " Filomela، لم تكن تعلم بموضوع حملها، اذ اكتشفت لاحقا ، لكن شغفها بالمسرح كان هو المحرك الرئيسي والأساسي منذ البداية.

وأضافت أن اللقاء الذي جمعها بمخرج مدير المركز الثقافي الايطالي" الارسيتيو كلوريا " كان أكثر اللقاءات إلهاما في مسيرتها.

وأشادت برؤيته التي تشجع المسرح الايطالي وتمنح مساحة حقيقية للنساء والمخرجات.

 وأضافت عندما قرأت النص وجدته عميقاً وتوجد به الرسائل الإنسانية، كما أن العمل يوجه تحية لشاعرة لبنانية وهو ما أضفى على التجربة بعدا ثقافياً راقياً، كل هذى العناصر جعلتني أشعر أنني أمام عمل مختلف يستحق أن أكون جزءا منه.

اختتمت ريتا حايك: توقيت حملي مثالي و امنيتي لمولودي الثاني الصحة و السعادة. 

اخبار الفن نجوم الفن ريتا حايك

