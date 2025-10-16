ريتا حايك: توقيت حملي مثالي وهذه أمنيتي لمولودي الثاني

تحدثت الفنانة اللبنانية ريتا حايك عن تفاصيل مشاركتها في عرضها المسرحي الجديد Filomela وكيفية التوفيق بين متطلبات العمل الفني ومسؤوليات الحمل، مؤكدة أن عناصر كثيرة في حياتها منحتها القوة وإرادة البقاء علي الساحة الفنية.

تفاصيل مسرحية ريتا حايك الجديدة

قالت ريتا حايك في لقاء تلفزيوني ، إنها عندما بدأت البروفات الخاصة بعروض " Filomela، لم تكن تعلم بموضوع حملها، اذ اكتشفت لاحقا ، لكن شغفها بالمسرح كان هو المحرك الرئيسي والأساسي منذ البداية.

وأضافت أن اللقاء الذي جمعها بمخرج مدير المركز الثقافي الايطالي" الارسيتيو كلوريا " كان أكثر اللقاءات إلهاما في مسيرتها.

وأشادت برؤيته التي تشجع المسرح الايطالي وتمنح مساحة حقيقية للنساء والمخرجات.

وأضافت عندما قرأت النص وجدته عميقاً وتوجد به الرسائل الإنسانية، كما أن العمل يوجه تحية لشاعرة لبنانية وهو ما أضفى على التجربة بعدا ثقافياً راقياً، كل هذى العناصر جعلتني أشعر أنني أمام عمل مختلف يستحق أن أكون جزءا منه.

اختتمت ريتا حايك: توقيت حملي مثالي و امنيتي لمولودي الثاني الصحة و السعادة.