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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قوافل علاجية في محافظة البحر الأحمر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تستعد قرى ومدن محافظة البحر الأحمر لاستقبال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، حيث من المقرر أن تنطلق هذه القافلة الطبية خلال شهر مارس المقبل لتقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاجات وإجراء الفحوصات الطبية مجانًا.


- *الجمعة 1 مارس - السبت 2 مارس:* قرية الحمروين بمدينة القصير.
- *الأحد 3 مارس - الإثنين 4 مارس:* منطقة المستعمرة بمدينة القصير.
- *الثلاثاء 5 مارس - الأربعاء 6 مارس:* قرية أم الحويطات بسفاجا.
- *الخميس 7 مارس - الجمعة 8 مارس:* مدينة رأس غارب - قرية الأمل.
- *السبت 9 مارس - الأحد 10 مارس:* قرية الزعفرانة شمالاً.

 

الخدمات المقدمة


تشمل القافلة العلاجية جلسات توعية وندوات علاجية مختلفة، بالإضافة إلى الكشوفات الطبية المجانية وصرف العلاجات وإجراء التحاليل والأشعة الضرورية، مع إمكانية التحويل إلى أقرب مستشفى في حال الضرورة.

 

تعزيز الرعاية الصحية


تهدف هذه القوافل العلاجية إلى تعزيز الرعاية الصحية في المناطق النائية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة في المجتمع.

 

دعم مبادرة "حياة كريمة"


تأتي هذه القوافل ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين في مختلف أنحاء مصر، وتوفير الرعاية الطبية لأكبر عدد ممكن من الأفراد في المناطق النائية والمحرومة.

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