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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2 مليار دولار.. حصيلة جديدة لصندوق الثروة السعودي في وقت قصير

السعودية
السعودية


استطاع أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطا في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة السعودي وفق تأكيد شركة الأبحاث جلوبال إس دبليو إف،  جمع رقم مالي ضخم من طرح لأدوات الدين للصندوق، وفق ما افاد به الشرق بلومبيرج.
جمع الصندوق السيادي السعودي ملياري دولار من طرح صكوك له في ثاني إصدار للصكوك  خلال العام الجاري، وذلك كله خلال وقت قصير.
ادى الطرح  إلى إقبال الطلبات على الصكوك بقيمة 16 مليار دولار وه ما يعني تغطية الاكتتابات بنحو 8 مرات.

سمح ذلك  للصندوق بقليص العائد إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لذات الأجل من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس.
وبلغ العائد 5.17% للصكوك التي يصل أجلها إلى 7 سنوات.
جاء الطرح بعد  شهر من بيع الصندوق السيادي للمملكة سندات بقيمة 5 مليارات دولار حيث كان آخر إصدارات الصندوق من الصكوك في أكتوبر الماضي.

 

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