عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة أمريكية كبرى تبدأ حفر أول بئر استكشافي للغاز الطبيعي لها في مصر

أرشيفية
أرشيفية

كشف مصدر لموقع الشرق بلومبيرج، أن شركة أمريكية كبرى هي "إكسون موبيل" ستبدأ خلال أشهر في أعمال حفر جديدة في مصر.
وفق ذلك، ستقوم إكسون موبيل بحفر أول بئر استكشافي لها في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك بحثاً عن الغاز الطبيعي.
وحدد التقرير موقع الحفر على أنه في منطقة امتياز شمال مراقيا الواقعة في مياه البحر المتوسط.
ويأتي ذلك باستثمار أولي يبلغ  100 مليون دولار.

وسبق وأن ريس عطاء  الامتياز لاستكشاف حوض شمال مراقيا على شركة إكسون موبيل عام 2020.
ويغطي الحوض مساحة قدرها 4847 كيلومتراً مربعاً، في منطقة يصل عمقها إلى 2000 متر.
وفي التفاصيل كذلك، تشارك شركة "قطر للطاقة" بحصة تبلغ 40% من حصة المقاول بمنطقة شمال مراقيا البحرية في حين تمتلك شركة تابعة لـ"إكسون موبيل" 60%.
تخطط الشركة لحفر 3 آبار استكشافية بمنطقة الامتياز.
ويصل إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي حالياً 5.5 مليار قدم مكعب وتسعى مصر لمضاعفة هذا الرقم والاستفادة من ثروات البلد.

 

 

100 مليون دولار 2020 آبار استكشافية إكسون موبيل أكتوبر المقبل البحر المتوسط الغاز الطبيعى إنتاج مصر دولار قطر للطاقة مقاول مصر اليوم مليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

موضوعات متعلقة

معاناة الفلسطينيين تنقلب على الاحتلال.. التلوث والأمراض تفتك بجنود إسرائيل

اتهم نتنياهو بتحريف كلامه.. رئيس البرازيل ينفي استخدام كلمة "المحرقة"

مستويات جوع خطيرة.. تحذير أممي: ربع سكان غزة على بعد خطوة من المجاعة

الاحتلال يخرق الاتفاقات والقوانين بإعادة اعتقال أسير محرر

واشنطن بوست تكشف عن عدم وجود اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار بغزة

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من أضرار كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب الاحتلال

اليونيسف : مليون طفل في غزة يواجهون كارثة صحية

المدعي العام بمانهاتن يطلب فرض حظر نشر على ترامب لهذا السبب

ترشيحاتنا

ألف شكر.. الرئيس السيسي يشهد عرضا غنائيا لفرقة من «قادرون باختلاف»

بمساعدة مصر وقطر.. الفصائل الفلسطينية تناقش الوحدة السياسية وتشكيل حكومة جديدة في موسكو

مستشار وزير الاتصالات: مصر تمتلك شركات ناشئة تعمل لإنشاء برامج الذكاء الاصطناعى

قادرون باختلاف.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما بعنوان رحلة إنجاز.. فيديو

مش باين الفورمة.. حوار كوميدي بين كريم محمود عبد العزيز وأحد أبطال ذوي الهمم

من لبنان.. كتائب القسام تعلن استهداف موقعين إسرائيليين بـ 40 صاروخا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ