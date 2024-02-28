شركة أمريكية كبرى تبدأ حفر أول بئر استكشافي للغاز الطبيعي لها في مصر

كشف مصدر لموقع الشرق بلومبيرج، أن شركة أمريكية كبرى هي "إكسون موبيل" ستبدأ خلال أشهر في أعمال حفر جديدة في مصر.

وفق ذلك، ستقوم إكسون موبيل بحفر أول بئر استكشافي لها في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك بحثاً عن الغاز الطبيعي.

وحدد التقرير موقع الحفر على أنه في منطقة امتياز شمال مراقيا الواقعة في مياه البحر المتوسط.

ويأتي ذلك باستثمار أولي يبلغ 100 مليون دولار.

وسبق وأن ريس عطاء الامتياز لاستكشاف حوض شمال مراقيا على شركة إكسون موبيل عام 2020.

ويغطي الحوض مساحة قدرها 4847 كيلومتراً مربعاً، في منطقة يصل عمقها إلى 2000 متر.

وفي التفاصيل كذلك، تشارك شركة "قطر للطاقة" بحصة تبلغ 40% من حصة المقاول بمنطقة شمال مراقيا البحرية في حين تمتلك شركة تابعة لـ"إكسون موبيل" 60%.

تخطط الشركة لحفر 3 آبار استكشافية بمنطقة الامتياز.

ويصل إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي حالياً 5.5 مليار قدم مكعب وتسعى مصر لمضاعفة هذا الرقم والاستفادة من ثروات البلد.