مستويات جوع خطيرة.. تحذير أممي: ربع سكان غزة على بعد خطوة من المجاعة

تقول الأمم المتحدة إن ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة وأن شاحنات المساعدات تتعرض للنهب.

حذرت الأمم المتحدة بشكل واضح من خطر البؤس في غزة المحاصرة إسرائيليا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكرت يو إس إيه توداي الأمريكية أن ما لا يقل عن ربع سكان غزة – 576000 شخص – على بعد خطوة واحدة من المجاعة.



ويحتاج جميع السكان تقريبًا بشدة إلى الغذاء، وهو الأمر الذي أدى إلى إطلاق النار على بعض شاحنات المساعدات ونهبها، حسبما ذكر كبار مسؤولي الأمم المتحدة الثلاثاء.

ورسم المسؤولون من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ومنظمات الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة لجميع حالة سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ من ذلك، وانهيار النظام المدني خاصة في الشمال حيث يندر وجود الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية.



يأتي ذلك فيما أكد مسئول في كيان الاحتلال الصهيوني بعدم وجود اتفاق حقيقي لوقف الحرب على غزة إلى الآن رغم المفاوضات المكثفة من قبل مصر واطراف أخرى في القاهرة وباريس والدوحة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله بأنه "لا يوجد اتفاق في الوقت الحالي ولا أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق ".

وسبق أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بأن هناك العديد من التطورات التي جرت في إطار جهود الوساطة لوقف الحرب في غزة.

أكد المتحدث على أن الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عنه.

وعبر عن التفاؤل بالوصول لهدنة في ظل استمرار الحديث بين الأطراف ولكن لا تطور خاصا يمكن الإعلان عنه.



ولفت إلى إن إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح، داعيًا جميع الأطراف إلى التهدئة والسعي للوصول إلى هذا الهدف رغم وجود معوقات.

وكشف المسئول أنه "لم نر ضغطا حقيقيا (على الاحتلال) من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة.