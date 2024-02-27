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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدعي العام بمانهاتن يطلب فرض حظر نشر على ترامب لهذا السبب

ترامب وستورمي دانيلز
ترامب وستورمي دانيلز

طلب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج من القاضي فرض أمر حظر نشر على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المتهم في نيويورك بتزوير سجلات تجارية تتعلق بالأموال التي دفعها للممثلة السينمائية الإباحية ستورمي دانييلز، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

واستشهد ممثل الادعاء في طلبه بما وصفه "بالتاريخ الطويل " لترامب في مهاجمة الأشخاص الذين يعتبرهم خصومًا، بما في ذلك المرتبطين بقضاياه الجنائية والمدنية الأخرى.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في قضية أموال ترامب السرية في 25 مارس المقبل.

ويخضع ترامب بالفعل لأمر حظر نشر محدود في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية في واشنطن العاصمة.

ويسعى المدعي العام في مانهاتن إلى إصدار "أمر مماثل  يقيد بعض التصريحات الضارة خارج نطاق القضاء من قبل المدعى عليه".

وأفادت إيه بي سي نيوز الأمريكية، أنه في حالة موافقة القاضي على طلب المدعي العام بإصدار أمر حظر نشر على تصريحات ترامب العامة، سيوقع ترامب تعهد كتابي أمام رقيب شرطة في نيويورك. 

وزاد ترامب من تهديداته ضد المدعي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

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