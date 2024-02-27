هيئة بحرية بريطانية تكشف تلقيها بلاغاً عن عمل قبالة سواحل الكويت

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن تلقي هيئة بحرية بريطانية بلاغ عن تتبع ٣ قوارب لسفينة قرب سواحل الكويت.

وذكرت إن 3 قوارب تتبعت سفينة قبالة سواحل الكويت لمدة ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن كلاً من القوارب الثلاثة كان يقل شخصين على متنه، لكن لم يظهر عليها أي أسلحة أو أفراد يرتدون زياً رسمياً.

وأضافت أن قبطان السفينة أبلغها بأن القوارب الصغيرة تبعت سفينته لمدة ساعة، على مسافة تقل عن ميل بحري، لافتاً إلى أن السفينة وطاقمها بأمان.

ونصحت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية السفن المارة في المنطقة، بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب.