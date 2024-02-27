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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسي إسرائيلي: نتنياهو تفاجأ من تصريحات بايدن عن الحرب

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

كشف مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لشبكة إيه بس سي نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن تفاجؤ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن.


 وبحسب المصدر فقد تفاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعرب فيها عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس "بحلول يوم الاثنين المقبل".
وأمل بايدن بايدن عن توقف القتال قبل شهر رمضان .

يأتي ذلك فيما  حذر وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، أمس في جنيف، من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في القطاع.

 

إسرائيل وحماس الأردنية الهاشمية الأثنين المقبل إطلاق النار الخارجية وشؤون المغتربين الرئيس الأمريكي جو بايدن الكارثة الإنسانية الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات بايدن عملية عسكرية برية في مدينة رفح مدينة رفح الفلسطينية يوم الاثنين المقبل

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