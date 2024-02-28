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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهم نتنياهو بتحريف كلامه.. رئيس البرازيل ينفي استخدام كلمة "المحرقة"

لولا دي سيلفا
لولا دي سيلفا

نفى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا  إدلائه بتصريح المحرقة ذاكرا أن مصدر تحريف تصريحاته يعود لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال لولا : "لم استخدم كلمة المحرقة. المحرقة كانت تفسيرا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم تصدر عني".

وذكر : "لم أكن أنتظر أن تفهم الحكومة الإسرائيلية ما قلته لأنني أعرف هذا المواطن (نتنياهو) منذ زمن. أعرف أيديولوجيته".

واتهم لولا الكيان الاستيطاني بارتكاب "إبادة" جماعية ضد الفلسطينيين.
وسبق وقال لولا قبل توضيحه الجديد: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة.. هذه ليست حرب جنود ضد جنود إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".

وأكد في تصريحه السابق: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر الزعيم النازي أدولف هتلر أن يقتل اليهود".
 

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