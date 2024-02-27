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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعت لسرعة مصادرة 300 مليار دولار مملوكة لروسيا

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من أضرار كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب الاحتلال

جانيت يلين
جانيت يلين

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الوزارة كثفت جهودها لمكافحة تمويل حركة المقاومة الفلسطينية حماس ومواجهة عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وحذرت يلين من تحول الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي لأن ذلك سيشكل خطرا على الاقتصاد العالمي.

وحول روسيا، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين اليوم الثلاثاء على دعمها القوي لفكرة استخدام ما يقرب من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة واستخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل.

وقالت يلين في تصريحات في ساو باولو بالبرازيل، حيث يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ورؤساء وزراء مجموعة العشرين: "من الضروري والعاجل أن يجد تحالفنا طريقة للحصول على قيمة من هذه الأصول المجمدة لدعم المقاومة المستمرة في أوكرانيا وإعادة الإعمار على المدى الطويل".

 ولفتت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إلى أنه من المقرر أن يجتمع محافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع أيضا.

وأضافت يلين أن هذه الخطوة ستكون ردا حاسما على التهديد غير المسبوق الذي تمثله روسيا للاستقرار العالمي.

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