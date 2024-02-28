عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بالسنطة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

 وشدد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

txt

لزيادة عدد الطلاب الوافدين.. رئيس جامعة طنطا يكرم المدير التنفيذي لمركز العلاقات الدولية

جاء ذلك خلال متابعته ازالة كافة الإشغالات والتعديات بشارع الجمهورية بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى النافوره بطول ١,١ كم و عرض ١٠ م لتوسعة الشارع، موجهًا بإزالة الأرصفة المتهالكة وتوحيدها بطول الشارع قبل البدء في أعمال رصف الشارع .

بعد فوزه بـ «رجل المباراة» أمام بلدية المحلة.. ماذا قال إمام عاشور؟

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

IMG-20240228-WA0016
IMG-20240228-WA0016
IMG-20240228-WA0017
IMG-20240228-WA0017
IMG-20240228-WA0019
IMG-20240228-WA0019
IMG-20240228-WA0018
IMG-20240228-WA0018
IMG-20240228-WA0015
IMG-20240228-WA0015
الطلاب الوافدين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المدير التنفيذي المتابعة المستمرة تنمية المستدامة تطوير الخدمات تذليل العقبات بنطاق المحافظة لتنمية المستدامة محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع الأعمال المنفذة في محور طريق المعامل بمركز طنطا

ترشيحاتنا

التموين: مشاركة واسعة من المنتجين بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 25%

قد الحياة.. الرئيس السيسي يشهد استعراضا فينا لأبطال ذوي الهمم

تهديد خطير.. الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتوعدان موسكو وبيونج يانج

في لقطة إنسانية.. الرئيس السيسي يقبل يد طفلة من ذوي الهمم| شاهد

بطلة من ذوي الهمم تبهر الرئيس السيسي بقصيدة شعرية

لليوم الـ 13 على التوالي.. إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ