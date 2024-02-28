البحوث الفلكية: نقدم يد العون لدار الإفتاء لتحديد رؤية شهر رمضان والشهور العربية

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية)، ويأتي ذلك في اطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به .

وقال الدكتور أحمد غطاس نائب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية، أن من أهم أهداف معهد الفلك هو القيام بالحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهور العربية، حيث يقوم معمل الشمس التابع للمعهد وبإستخدام أفضل التليسكوبات والتقنيات المستخدمة لتقديم الحسابات الفلكية وتحديد مواعيد أهلة الشهور العربية، وإصدار دليل فلكي لجميع الظواهر الفلكية التى تظهر فى السماء وهو أمر محسوب بدقة.

وأضاف غطاس، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يتعاون منذ زمن بعيد مع دار الإفتاء المصرية، وان المعهد يقوم بتوزيع لجان مختلفة في إنحاء الجمهورية من القاهرة وحتي اسوان، ويشارك فيها اعضاء من دار الإفتاء المصرية واعضاء من معمل ابحاث الشمس، واعضاء من قسم الفلك، وعليه تم معرفة نتيجة الإسطلاع إلي المعهد وبدوره يتم اخبار مفتي الديار المصرية هو المسئول عن أعلن مواعيد بداية شهر رمضان.

ويتم تنظيم الندوة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية في ضوء التعاون والشراكة بين المعهد والدار، ومن منطلق الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، اقدم معهد فلكى في المنطقة حيث تم تأسيسه عام 1839 كواحد من اهم الأهداف وهو الحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهور العربية.

يأتي ذلك بمشاركة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي والذي يلقي الكلمة الافتتاحية ويقدم نبذة عن معمل أبحاث الشمس ودوره في شؤون الفلك الشرعي، والدكتور علي عمر ممثل دار الإفتاء، والدكتورة صافيناز أحمد والتي تقدم معلومات عن القمر واختيار موقع استطلاع الهلال، والدكتور محمد غريب والذي يوضح قرائن توضح احتمالية رؤية الهلال وصحة بداية الشهر العربي، فيما يوضح الدكتور أمير حسن سبب الخلاف في رؤية الهلال وبداية الشهر.

سيتم بث الندوة من خلال الصحفة الرسمية المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر الفيس بوك:

https://fb.watch/quFtDBddiz/?mibextid=Nif5oz