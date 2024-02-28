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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصرف أبوظبي الإسلامي: التركيز على دعم الخدمات الرقمية ضمن توجهات المركزي

صدى البلد

قال محمد على، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، إن هناك تركيزا علي تعزيز مشروعات الابتكار والخدمات المصرفية المتطورة ضمن توجهات البنك المركزي المصري لتفعيل الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء وبما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.


أكد علي، خلال عرض نتائج أعمال المصرف عن العام الماضي، أن صافي الأرباح ارتفعت بمقدار 113% مسجلة 4,7 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه عن العام السابق، وكذلك الإيرادات نحو 10.9 مليار جنيه بمعدل نمو 78% و نمو صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 50%، محققا 1.6 مليار جنيه.


وأشار إلي  وصول ودائع العملاء إلى 127 مليار جنيه، بنسبة نمو 30% مقارنة بعام 2022؛ حيث بلغت ودائع العملاء من الأفراد 57.7 مليار جنيه أما ودائع المؤسسات فقد وصلت إلى 69.3 مليار جنيه.

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وارتفع إجمالي أصول المصرف بنحو %39% ليسجل 162,3 مليار جنيه، كما وصل إجمالي التمويلات إلى 67 مليار جنيه بنسبة نمو %14% مقارنة بالعام الماضي.

 

وبلغ معيار كفاية رأس المال 17,98% محققا ارتفاعا بنسبة 3.63% عن العام السابق، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 39.7%، بينما بلغ نصيب السهم في صافي الأرباح 8,67 جنيها بنسبة نمو 16.7% عن عام 2022 وذلك بعد زيادة رأس المال إلى 5 مليار جنبه موزعة على 500 مليون سهم.

 

وبلغ صافي الدخل من العائد في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 8.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022، فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.56 مليار جنيه، مقارنة بـ1,04 مليار جنيه عن عام 2022.

 

وعلي سياق متصل كشف عن  مواصلة تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية قدرات العاملين بالمصرف وتعزيز علاقاتنا مع الشركاء والمستثمرين، ضمن الالتزام بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

مصرف أبو ظبي الإسلامي الخدمات المصرفية مبادئ الشريعة الإسلامية

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