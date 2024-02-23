وداعًا السوق السوداء.. رئيس المصرف المتحد: صفقة رأس الحكمة تستقر بسعر الصرف

صرح أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد أن مشروع رأس الحكمة الكبير يساهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر ويدعم اقتصادها القومي، كذلك يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية علي الاقتصاد القومي ويساعد علي استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي.

وأضاف في تصريحات له ، أن الاتفاق يدعم جهود البنك المركزي في القضاء علي السوق السوداء.

بالإضافة الي زيادة القدرة والدخل من السياحة وخلق فرص عمل كبيرة. كما يؤكد متانة العلاقات المصرية الاماراتية ودعم لا نهائي من اشقاءنا بدولة الامارات العربية الشقيقة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35%؜ من أرباح المشروع.

وذكر رئيس الوزراء أن "المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة".

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار تنمية مصر.

وقبل قليل، وقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.

وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.