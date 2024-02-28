بسبب شرب الماء المثلج.. مأساة لاعب كمال أجسام أمريكي| استشاري يكشف السبب

كشف الدكتور محمد أسامة، استشاري القلب وعميد معهد القلب السابق، أسباب مأساة لاعب كمال أجسام أمريكي نتيجة شربه الماء المثلج مباشرة بعد التمرين، قائلا إن هناك فى كل جزء فى جسدنا مستقبلات خاصة بتلك المنطقة.

وأضاف الدكتور محمد أسامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن هناك مستقبلات تذوق بالفم والبلعوم، ولكن هناك أيضا مستقبلات يطلق عليها مستقبلات الألم التي تكون موجودة فى كل خلايا الجسم الظاهرية، وبالتالي إذا تم شرب ماء ساخنة أو باردة للغاية، فهذا ينشط تلك المستقبلات، وذلك يعتبر خطيرا جدا للمناطق الحساسة.

وأكد أنه علينا تجنب الأشياء التي يكون الماء بها مثلجا جدا أو ساخنة أو مؤلمة لدرجة تنشط أعصاب الألم الموجودة فى البلعوم.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة جميلة نصر، رئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، أن شرب المياه المثلجة له أضرار كبيرة، منها أنها تقوم بعمل عسر هضم، وتقلل من وصول الأكسجين في المخ، وفقد الأملاح بكثرة.

وقالت جميلة نصر، إن المياه المثلجة ثقيلة على القلب خاصة بعد تناول وجبة دسمة، ولكن لا بد من شرب سوائل قريبة من درجة حرارة جسم الإنسان.

وأضافت رئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، أن شرب السوائل الدافئة مثل الشاي والقهوة مفيد حتى في الطقس الحار، وهو أمر لا يقوم به البعض بالرغم من فوائده.