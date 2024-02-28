رجل يواجه فاتورة بمليون دولار بعد قطع أشجار جاره لتحسين إطلالته

يواجه رجل من ولاية نيوجيرسي الأمريكية غرامة قد تصل إلى مليون دولار بعد أن قام بقطع أشجار جاره بشكل غير قانوني لتحسين إطلالته على أفق مدينة نيويورك.

كان جرانت هابر قد قطع 32 شجرة من ممتلكات جاره المجاور له من أجل تحسين إطلالته على أفق مدينة نيويورك من قصره الذي تبلغ قيمته مليون دولار.

وتسبب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية بمخالفة قانونية لأنه لم يحصل على تصريح لإزالة الأشجار ولكنه يُتهم مع ذلك بتوظيف أشخاص لقطع العشرات منها على أي حال.

شعر جاره سامي شينوي بالغضب بعد اكتشافه قطع أشجار البلوط والبتولا والقيقب على ممتلكاته في كينيلون في فبراير الماضي واتهم هابر بمخالفة القوانين المحلية.

في البداية، تم تغريم هابر بمبلغ 32 ألف دولار (25 ألف جنيه إسترليني) أي 1000 دولار (790 جنيها إسترلينيا) عن كل شجرة مقطوعة، لكنه تمكن لاحقًا من تخفيضها إلى 13 ألف دولار (10 آلاف جنيه إسترليني) ، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور".

ولكن الآن، يمكن أن يُفرض عليه غرامة ضخمة قد تتجاوز مليون دولار (800 ألف جنيه إسترليني) بعد أن قال مكتب الادعاء في البلدة إنه ربما يتعين عليه دفع تكاليف استبدال الأشجار المقطوعة.

وقال المدعي العام البلدي كيم كاسار خلال جلسة استماع في أكتوبر، وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ريكورد": "بالتأكيد نحن نتعامل مع عقوبات كبيرة".

وأضاف: "لكن هذا لا يذكر بالمقارنة بمطالبات التعويض المحتملة، والتي تقترب أو قد تتجاوز السبعة أرقام."

وقال سامي بعد الجلسة إنه "لن يكون راضيًا بنسبة 100٪" بشأن العقوبات المفروضة على هابر، الذي يعمل كرئيس أمن لشركة مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "لطالما استخدمت التشبيه بأنه إذا وظفت شخصًا لقتل شخص ما، فهم مسؤولون بنفس القدر عن الشخص الذي قام بذلك".

أخبر هابر المحكمة أنه سيدفع غرامة قدرها 13 ألف دولار (10 آلاف جنيه إسترليني) خلال الأيام الثلاثين المقبلة، ويواجه الآن جلسات استماع أخرى على مستوى المقاطعة.