عرض مدينة الأحلام بالمنوفية ضمن أنشطة نوادي مسرح الطفل بقصور الثقافة

أقيم العرض المسرحي "مدينة الأحلام"، لفرقة قصر ثقافة الطفل، على مسرح قصر ثقافة شبين الكوم، وذلك ضمن عروض نوادي مسرح الطفل الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

قصة العرض تدور حول مدينة يزورها الأطفال بعد نومهم ويتم الربط بين الأشخاص عن طريق المهرج السارد للعرض، وتدور أحداث النص في إطار فانتازي يمزج بين عالمي الواقع والخيال، حيث يقوم مجموعة من الأطفال برحلة الي مدينة الأحلام بعد نومهم، ويتعرضون للكثير من الأزمات في لقائهم مع الأميرة نور ودساس المتمثلان في الخير والشر، وخلال هذه الرحلة يتعلمون بعض القيم التربوية والأخلاقية كالتعاون والعمل وحب الخير وعدم الكذب.

العرض تأليف يس الضوى، إخراج مي مراد، ديكور واستعراضات محمد السيسي، أشعار وإضاءة حازم أحمد، تأليف موسيقي وألحان زياد هجرس، بطولة عمر الصاوي، لوجي مصطفى، لارا الطويل، حاتم أسامة، هايدي عمارة، عبد الرحمن ابو المعاطي، شريف مجدي، الزهراء محمد، ريتاج متولي، ومجموعة الأطفال يحيي الصعيدي، ملك ابو المكارم، نور محمد، ريان محمد، ليندا الطويل، لي لي أحمد، هدي ضياء.

قدم العرض بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وجاء بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدى حسين، والمخرج والمولف أسامة عبد الرؤوف، المهندسة نهاد السيد، مقرر اللجنة عبير شلتوت.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل، ويتنافس بها 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف المحافظات، ويشارك بالعروض أكثر من 1000 طفل وفنان، ويقدم إقليم غرب الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش 9 عروض مسرحية، منها عرضين لفرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي.، هما "مدينة الأحلام"، لقصر ثقافة الطفل بشبين الكوم بالمنوفية، و"حنان في بحر المرجان" لقصر ثقافة شبين الكوم تأليف سعيد حجاج وإخراج إيمان مندور.