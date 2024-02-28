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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرية اسكتلندية صغيرة تشهد 3 زلازل خلال 4 أسابيع

صدى البلد

تعرضت قرية صغيرة في المملكة المتحدة يبلغ عدد سكانها 320 نسمة فقط لثلاثة زلازل قوية في غضون أربعة أسابيع فقط.

أصبحت مورفيرن في المرتفعات الاسكتلندية مركز معظم النشاط الزلزالي في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة. تم تسجيل أول حدث لهز الأرض من قبل هيئة المسح الجيولوجي البريطانية (BGS) في 1 فبراير، حيث بلغت قوته 2.8 على مقياس ريختر حوالي الساعة 6.34 مساءً، وحدث ثانٍ بقوة 1.4 بعد دقائق فقط في الساعة 7.06 مساءً.

وضرب الزلزال الثالث المنطقة في الساعات الأولى من صباح أمس (27 فبراير) الساعة 5.56 صباحًا، حيث بلغت قوته 1.4 على المقياس. وشُعر به على عمق يصل إلى حوالي ثمانية كيلومترات.

 كان الموقع الدقيق للزلزال المسجل بالقرب من طريق Single File Road المؤدي إلى مورفيرن، على الرغم من عدم وجود شيء في المنطقة سوى التلال والأنهار.

وقال ديفيد جالواي، عالم الزلازل في BGS في وقت سابق من هذا العام عن المنطقة: "نواجه حوالي 300 زلزال في السنة في المملكة المتحدة، والشمال الغربي لاسكتلندا هو أحد أكثر الأماكن نشاطًا. نحن نعيش على كوكب متحرك، هناك الكثير من الصفائحات تتحرك. 

هناك ضغوطات في الصخور وحركة في قشرة الأرض، وفي المملكة المتحدة يحدث بين الحين والآخر أن يتجاوز الضغط قوة الصخور ويحدث زلزال صغير."

وأكدت BGS أيضًا أن معظم الزلازل في اسكتلندا تقع بالقرب من خط يبلغ طوله حوالي 135 ميلاً من دونون إلى أولابول على طول الساحل الغربي - بما في ذلك مورفيرن. حتى الآن، سجلت BGS ثمانية زلازل في مورفيرن منذ بداية ديسمبر 2023، مع تحول آخر ثلاثة منها إلى 11، في الواقع، تم تسجيل أكثر من 25 زلزالًا على طول الساحل الغربي خلال الـ 60 يومًا الماضية.

 تقول BGS أن هناك نقاط ساخنة أخرى بالقرب من جلين العظيم في إنفيرنيس وغلين سبين. مركز نشاط آخر "صغير" يقع حول منطقة كومري في بيرثشاير ويمتد جنوبًا إلى ستيرلينغ وغلاسكو.

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