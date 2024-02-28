قادرون باختلاف.. مفاجآت مجلس الزمالك لعبد الرحمن عاشق الأبيض

كشفت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مجلس النادي برئاسة حسين لبيب سيعتمد عضوية الطفل عبد الرحمن مصطفى الذي طالب بعضوية القلعة البيضاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في حفل قادرون باختلاف وعلى الفور استجاب لبيب له أثناء الحفل.

وقالت نيرة في تصريحات خاصة لصدى البلد إن عبد الرحمن سيستلم كارنيه العضوية غدا في الثالثة عصرا وسيتجه عقب ذلك لمقر قناة الزمالك بمدينة الانتاج الإعلامي للمشاركة في تحليل مباراة الفريق أمام الداخلية.

وقال عبد الرحمن أثناء حفل قادرون باختلاف في نسخته الخامسة انه يعشق الزمالك ويرغب في عضوية بالنادي بالإضافة إلى انه يعشق التحليل الرياضي ويتمنى أن يشارك في الاستوديوهات التحليلية للمباريات ، مما جعل الإعلامي هاني حتحوت مقدم الفقرة يدعوه للظهور معه اليوم في برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد.