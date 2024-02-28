نجم قزم أبيض يظهر بـ "ندبة معدنية" غريبة بعد التهام كوكب

اكتشف علماء الفلك نجما قزما أبيض غريبا يحمل ندبة معدنية على سطحه - وهو البقايا الأخيرة لكوكب تعيس التهمه النجم القاتل.

يُعد القزم الأبيض، المسمى WD 0816-310، عبارة عن قشرة شديدة الكثافة لنجم ميت يقع على بعد 63 سنة ضوئية من الأرض.

افترض علماء الفلك سابقًا أن حطام الكواكب أو الكويكبات التي تمزقها وتلتهمها الأقزام البيضاء تتوزع في النهاية بشكل متساوٍ على أسطحها.

لكن كشفت ملاحظات جديدة على جمرة النجم الميت بحجم الأرض، نُشرت في 26 فبراير في مجلة "رسائل المجلة الفلكية الفيزيائية"، أن بقايا إحدى وجباته قد علقت في مكانها بسبب المجالات المغناطيسية القوية، مما أدى إلى إنشاء خط معدني داكن عبر سطحه.

تشير الملاحظتان معًا إلى أن المجال المغناطيسي القطبي لـ WD 0816-310 قد "قام بتجميع" البقايا المعدنية لإحدى وجباته على أحد قطبيه المغناطيسية، تاركًا ندبة وراءه.

وقال المؤلف المشارك جون لاندستريت، أستاذ فخري في جامعة ويسترن أونتاريو وأستاذ زائر في مرصد ومختبر أرماغ، في البيان: "هذه الندبة هي بقعة مركزة من المواد الكوكبية، تحفظ في مكانها بواسطة نفس المجال المغناطيسي الذي وجه الأجزاء المتساقطة".

يعتقد الباحثون أنه من خلال العثور على المزيد من القشور المجزأة، يمكنهم اكتساب نظرة ثاقبة فريدة على النظم النجمية خارج نظامنا الشمسي - حتى لو كانت الملاحظات تُجرى بعد فترة طويلة من زوال هذه النظم.