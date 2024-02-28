معهد سفاجا الابتدائي يستعد لاستقبال لجنة اعتماد الجودة بالفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأربعاء، سير العملية التعليمية بمعهد سفاجا الابتدائي؛ والوقوف على مدى الاستعداد لزيارة فرق المراجعة الخارجية للجودة، والتي من المقرر أن تكون خلال الشهر المقبل، بحضور حسن عبد الباسط، مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية.

واطمأن رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، على حسن انتظام اليوم الدراسي وقاعات رياض الأطفال وحجرات الأنشطة، وتابع سير المناهج الدراسية، ومستوى الطلاب بالفصول الدراسية، ومتابعة كافة التجهيزات ومناقشة الاحتياجات المطلوبة، بحضور فريق الدعم الفني بإدارة جودة التعليم بالمنطقة وتضم أحمد عبد الحميد، وعرفات الطواب.

كما التقى حسانين باللواء ياسر شعبان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا؛ لبحث سبل التعاون لتذليل بعض المعوقات بمعهد سفاجا الابتدائي، المرشح للجودة.